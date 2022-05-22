شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حجم الشحن عبر الممرات المائية في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع حجم الشحن عبر الممرات المائية في الصين بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية إلى نقل حوالي 2.63 مليار طن من البضائع عبر الممرات المائية خلال الفترة ذاتها، مبينة أن حجم الشحن عبر الممرات المائية بلغ 694.01 مليون طن في شهر أبريل وحده.

وقادت مقاطعة هوبي بوسط الصين التوسع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة، وسجلت نمواً على أساس سنوي بنسبة 25.1 في المئة خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، تلتها مقاطعة هاينان بجنوب الصين ومقاطعة جيانغسو بشرق الصين.