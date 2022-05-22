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طرح وحدات إدارية ومحال وصيدليات للبيع بالمزاد بمدينتي طيبة وناصر الجديدتين

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة،  أنه تم طرح 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (31م٢ : 66م٢)، و10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م٢ : 99 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 12/6/2022، مضيفاً أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.

 

وفي ذات السياق، أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة،  عن طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (13م٢ : 67 م٢) بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول، وكذا بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي ، بجانب طرح 4 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (54 م٢ : 57م٢) بالدور الأرضي بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين 13/6/2022، لافتاً إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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