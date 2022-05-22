شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر 10 أصناف فاكهة بسوق العبور .. اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الفاكهة استقرارا في أغلب الأنواع، وانخفاضا في بعض الأصناف بسوق العبور ومختلف الأسواق، نتيجة زيادة المعروض، خاصة من الموز والخوخ والكانتلوب، فيما تختلف الأسعار قليلا في أسواق التجزئة وبحسب المكان والمحافظة أيضا.. تعرف على أصناف 10 أنواع فاكهة بسوق العبور اليوم الاحد 22-5-2022 .

البرتقال من 3.5 ل 6.5 جنيها .

الليمون من 8 ل 14 جنيها .

عنب بناتى اصفر من 15 ل 20 جنيها .

تفاح مصري من 8 ل 14 جنيها.

تفاح أمريكى ايطالى من 23 ل 29 جنيها.

جوافة من 4 ل 10 جنيهات.

فراولة من 7 ل 11 جنيها.

كانتلوب من 2 ل 3.5 جنيها.

خوخ عرايشى من 2.5 ل 7.5جنيها.

موز صعيدى من 8 ل 11 جنيها.