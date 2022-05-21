جمارك مطار برج العرب الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من بواريك الشعر الطبيعي

ففى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طائرة خطوط شركة العربية ، اشتبه محمود الجزار رئيس الوردية فى الراكب ا . م . ا مصرى الجنسية .

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجوية من إحباط محاولة تهريب عدد من بواريك الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

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محمد يوسف

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