مجموعة البنك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الإسلامي للتنمية تعقد اجتماعاتها السنوية للعام الحالي بمدينة شرم الشيخ، من الأول إلى الرابع من يونيو المقبل، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك (57) دولة، إضافة إلى ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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