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وبينت الهيئة السعودية للمقاولين أنها تلقت العديد من الشكاوى والاتصالات من العديد من المواطنين ملاك المشاريع والمقاولين لوجود خلافات وقعت أثناء تنفيذ الأعمال، منوهة بأهمية استخدام خدمة العقود النموذجية الالكترونية التي ستحافظ على حقوق جميع الأطراف ومتاحة على منصة مقاول مجانا وتتيح للمواطنين التعاقد مع المقاولين المسجلين في الهيئة فقط، وتتميز بشموليتها واحتوائها على أهم البنود القانونية والفنية والشروط الخاصة؛ بهدف ضمان وحفظ حقوق المقاول ومالك المشروع، وتسهم في رفع جودة تنفيذ المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية، ومراعاة تنفيذ العمل بالمواد المطلوبة، والتسليم في المواعيد المحددة والحد من النزاعات في مجال البناء والتشييد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المقاولين أكدت أهمية استخدام المواطنين المقبلين على البناء والمقاولين العقود النموذجية الالكترونية التي من شأنها توثيق العلاقة التعاقدية، وتقلل الخلافات وتحافظ على حقوق المتعاقدين وتسهم في إيجاد آلية لفض النزاعات في حال حدوثها وتقلل من تعثر المشاريع.وبينت الهيئة السعودية للمقاولين أنها تلقت العديد من الشكاوى والاتصالات من العديد من المواطنين ملاك المشاريع والمقاولين لوجود خلافات وقعت أثناء تنفيذ الأعمال، منوهة بأهمية استخدام خدمة العقود النموذجية الالكترونية التي ستحافظ على حقوق جميع الأطراف ومتاحة على منصة مقاول مجانا وتتيح للمواطنين التعاقد مع المقاولين المسجلين في الهيئة فقط، وتتميز بشموليتها واحتوائها على أهم البنود القانونية والفنية والشروط الخاصة؛ بهدف ضمان وحفظ حقوق المقاول ومالك المشروع، وتسهم في رفع جودة تنفيذ المشروع والالتزام بالمواصفات الفنية، ومراعاة تنفيذ العمل بالمواد المطلوبة، والتسليم في المواعيد المحددة والحد من النزاعات في مجال البناء والتشييد.

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