أخبار الاقتصاد اليوم: "المالية" تدعو شركاء التنمية لتوفير فرص تمويلية للاقتصادات الناشئة

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 21-5-2022 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغيرات المناخية، ضاعفت التحديات على معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة، داعيًا شركاء التنمية الدوليين إلى توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية بهذه الدول

"المالية" تدعو شركاء التنمية الدوليين لتوفير فرص تمويلية للاقتصادات الناشئة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتغيرات المناخية، ضاعفت التحديات على معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة، داعيًا شركاء التنمية الدوليين إلى توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية بهذه الدول، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة فى المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة والناس بإيجاد البدائل الملائمة.. وأعرب عن تقديره لشركاء التنمية الذين أبدوا استعدادهم لمساندة مصر لإنجاح قمة المناخ والخروج بأفضل توصيات.

قال الوزير، فى جلسة نقاشية مع عمدة لندن بمقر إقامته بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والإعلاميين، والسفير المصرى ببريطانيا، والسفير البريطاني بالقاهرة، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وذلك خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، إن قمة المناخ المقرر انعقادها فى مصر خلال نوفمبر المقبل تستهدف بحث الوعود التمويلية لمكافحة التغيرات المناخية بالعالم

الصناعة تعد منظومة جديدة تستهدف تبسيط إجراءات إتاحة الأراضى وتخصيص المجمعات

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعى، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور محمد الزلاط رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والإجراءات المرتبطة بها، وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وقد شارك في اللقاء أماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي وحنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية ياسر حلمي مستشار الوزيرة للتحول الرقمي.

التخطيط: توفير خدمات الشمول المالى بـ258 قرية من قرى حياة كريمة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قرى المُبادرة الرئاسية.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة، لإتاحة باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لأهالي قرى "حياة كريمة"، مشددةً على اهتمام الدولة بمحور التنمية الاقتصادية والتشغيل في المُبادرة، من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال، وتوفير المجمعات الحرفية والصناعية.

من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أهمية تطبيق الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على الزيارات الميدانية ومسح خصائص المجتمع المحلي الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد احتياجات أهالي القرى، التي قد تختلف من قرية إلى أخرى.

مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية يناقش دور الجامعة في دعم صناعة التكنولوجيا

قد مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية اجتماعه الدوري برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق، وجميع أعضاء المجلس، لمناقشة دور الجامعة في دعم صناعة التكنولوجيا وفي ريادة الأعمال من خلال البرامج الدراسية والبحثية التي تقدمها الجامعة لطلابها، حيث عقد الاجتماع بمقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتاريخ 19 مايو 2022.

وقام المستشار عدلي منصور وأعضاء مجلس الأمناء بجولة بالحرم الجامعي، حيث أشاد الحضور بما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - المؤسس للجامعة، بتوفير أحدث الوسائل التكنولوجية للتعليم وتجهيزات المعامل المطلوبة للعملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.

وأشاد مجلس الأمناء بأهمية موقع الجامعة في قلب مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة والتي تمثل مجتمع معلوماتي متكامل من مراكز للتدريب والبحوث ومقار للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يتيح لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة التفاعل مع كافة عناصر المنظومة المعلوماتية المتطورة.