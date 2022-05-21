الارشيف / الاقتصاد

ارتفاع سعر "بيتكوين" 0.5% إلى 29 ألفا و276 دولار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر "بيتكوين" 0.5% إلى 29 ألفا و276 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.5% إلى 29 ألفا و276 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم . وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 2.1%، حيث يتم تداولها بين 28 ألفا و928 دولار و29 ألفا و525 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 58% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار . وخسرت عملة بيتكوين 2.1% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 37% حتى الآن هذا العام.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا