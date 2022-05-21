شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر "بيتكوين" 0.5% إلى 29 ألفا و276 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.5% إلى 29 ألفا و276 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم . وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 2.1%، حيث يتم تداولها بين 28 ألفا و928 دولار و29 ألفا و525 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 58% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار . وخسرت عملة بيتكوين 2.1% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 37% حتى الآن هذا العام.