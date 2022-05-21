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سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه وفق مستجدات السوق

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري مع الإجازة الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 57.21 جنيه للشراء، و59.66 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 55.86 جنيه للشراء، و59.73 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 59.33 جنيه للشراء، و 59.77 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

59.33 جنيه للشراء.

59.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

57.93 جنيه للشراء.

 

59.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

57.21 جنيه للشراء.

59.66 جنيه للبيع.

 

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سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

57.24 جنيه للشراء.

59.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

57.53 جنيه للشراء.

 

59.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

55.86 جنيه للشراء.

 

59.73 جنيه للبيع.

 

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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