شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: توقعات بتسجيل ٧ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تقترب إيرادات قناة السويس من سبعة مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية.

وأضاف معيط أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تبلغ ما بين عشرة ‭‬‬و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين قارتي أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.