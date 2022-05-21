شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل إيطالى بعثة تجارية للشركات المصنعة للبلاستيك على هامش جرين بلاست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية ITA ، وقسم الترويج التجاري بالسفارة الإيطالية، وجمعية AMAPLAST قام المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالمشاركة فى البعثة التجارية لدولة إيطاليا المقامة على هامش معرض GREENPLAST بميلانو خلال الفترة من 4-7 مايو 2022 والمتخصص فى تقنيات معالجة البلاستيك والمطاط.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه تم اختيار ثلاث شركات مصرية مصنعة ومنتجة للبلاستيك والمطاط وتعمل فى إعادة تدوير البلاستيك القابل للتحلل لحضور البعثة الممولة من قبل الجانب الإيطالي.

أوضح في بيان له اليوم، أنه تم إعداد لقاءات ثنائية للشركات المختارة على هامش المعرض، وأنه قد تم اختيار الشركات المشاركة من أصل 9 شركات تقدمت للمشاركة في البعثة بناء على توافر الشروط الموضوعة للمشاركة وهم شركة الجميلة للصناعات البلاستيكية- شركة هوبك للصناعات المطاطية – شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة.

وقال أبو المكارم، إنه فور عودة الشركات من البعثة قدموا تقييما يشيد بالتنظيم والخدمات المقدمة واللقاءات الثنائية التى تم إعدادها، حيث أتيح لهم من خلال الزيارة التعرف على اتجاهات السوق وتكنولوجيا جديدة وعقد فرص تصديرية مرتقبة والتعاقد مع عملاء جدد.