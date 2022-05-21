شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: نعمل لزيادة التبادل التجارى بين المشروعات الصغيرة فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التوجه للسوق الأفريقي من أهم محاور خطة عمل جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التبادل التجارى بين المشروعات الصغيرة في هذه الدول خاصة بين الدول الأعضاء في الكوميسا واستخدام المواد الخام المتاحة فيها للوصول إلى منتج متميز قادر على المنافسة، موضحة أن المرأة عنصر أساسى مستفيد من زيادة هذا التعاون وذلك من خلال إطلاق منصة 50 مليون إمرأة أفريقية التي تضم أكثر من 38 دولة أفريقية من الدول الأعضاء في هيئات الكوميسا والإكواس والإياك.

جاء ذلك بمناسبة ما أعلنته منظمة الكوميسا من أن مصر تأتى فى المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء في الكوميسا من حيث عدد المستخدمين لمنصة صوت 50 مليون امرأة أفريقية وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات التي أجريت فى الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية أبريل 2022 حيث زاد عدد المستخدمين للمنصة في مصر على 44 ألف مستخدم.

وأكدت جامع أنه منذ إطلاق المنصة والعمل قائم ومستمر لتفعيل التواصل التجاري والصناعي بين ملايين النساء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال بالقارة الأفريقية للتعرف على الفرص المتاحة في كل دولة واحتياجاتها من المنتجات والسلع والمواد الخام وإجراءات توفيرها والجهات المنوط التعامل معها مما يعمل على تيسير حركة التجارة بين هذه الدول ويتيح الفرصة للسيدات للتوسع في مشروعاتهن والوصول للسوق الخارجي. وأشارت جامع إلى زيادة اهتمام رائدات الأعمال المصريات بالاستفادة من المنصة مما يسهم في تعزيز قدراتهن للاندماج بالسوق الأفريقي والتوسع فيه.

وأوضحت سالى سعدة رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز هو الجهة الوطنية المسئولة عن إدارة محتوى منصة 50 مليون امرأة أفريقية في مصر، وذلك في إطار آليات عمل وحدة النوع الاجتماعي بالمكتب الفني بالجهاز حيث يقوم بالتنسيق بين إدارة المنصة بالكوميسا وبين أعضاء الفريق الذي تم تشكيله ممثلا العديد من الجهات الوطنية المعنية بقضايا المرأة المصرية لتطوير محتوى المنصة ومنها البنك المركزي المصري، وزارة التجارة والصناعة، المجلس القومي للمرأة، وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية والمجالس القومية والجمعيات المعنية بقضايا المرأة وكذلك الاتحادات والروابط والهيئات الداعمة للمرأة. وأضافت أنه تم ترجمة محتوى المنصة للغة العربية لتتمكن الآلاف من سيدات الأعمال في مصر من استخدامها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.