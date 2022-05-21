شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يمدد مساعداته للصومال إلى 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق صندوق النقد الدولي على تمديد فترة برنامج المساعدة المالية للصومال إلى ثلاث سنوات.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصومال لورا جاراميلو مايور : إن التمديد سيتيح الوقت لتأكيد التفاهمات بشأن سياسات المساعدات مع الحكومة الجديدة وتأكيد ضمانات التمويل مع الشركاء للتنمية.

وأضافت رئيسة البعثة لورا مايرو: سيعمل الصندوق مع السلطات لعرض مراجعة ترتيب التسهيل الائتماني الممدد على المكتب التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة.