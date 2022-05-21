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5 معلومات عن مشروعات تنمية وإنتاج الزيت الخام والـغاز الطبيعى

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القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات تنمية وإنتاج الزيت والغاز، حيث تتضمن أهم المشروعات المتوقع الانتهاء من تنفيذها خـلال عـام 2022 ، و7 مشروعات فـي مجـال تنمية حـقـول الـغـاز وتـطـويـر تسهيلات الإنتاج والمعالجة، وذلك بعد عام ملىء بالإنجازات، فخلال عام 2021 تم تحقيق 52 اكتشافاً (39 زيت خام + 13 غازا) بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية وتوقيع 17 عقد تنمية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالي منح توقيع حوالى 7 ملايين دولار.

 

ونستعرض أبرز هذه المشروعات والتي سيكون لها انعكاس مباشر على أداء الاقتصاد الوطني، وفيما يلي أهم مشروعات عملاقة لتنمية وإنتاج الزيت الخام والـغـاز  الطبيعى: - 

 

تحقيق 52 اكتشافاً خلال عام .. 39 زيت خام و 13 غاز بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية

 

  تنفيذ واستكمال تنفيذ 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز خلال باستثمارات 4.2 مليار دولار

 

 7 مشروعات فـي مجـال تنمية حـقـول الـغـاز وتـطـويـر تسهيلات الإنتاج والمعالجة تنتهى خلال 2022

 

 3 مشروعات جارى استكمال تنفيذها متوقع الانتهاء منها 2023

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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