شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على القوائم المالية لشركة أموك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في 31 مارس عام 2022، وحدد الجهاز أبرز 5 ملاحظات وهي:

1- لم تقم شركة أموك بإعادة حساب الالتزامات والأصول الضريبية المؤجلة في 31 مارس عام 2022 وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (24) "ضرائب الدخل"، حيث تم حساب الفرق بين الاهلاك الضريبي والاهلاك المحاسبي فقط، كما أنه لم يتم إعادة حساب الضريبة المؤجلة عن فترات سابقة وفقًا للأسعار الضريبية السارية، وفقًا للفقرة رقم (60/أ) من المعيار المشار إليه، ويتعين إعادة حساب الالتزام والأصول الضريبية المؤجلة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي المشار إليه وإجراء ما يلزم من تسويات.

2- ضمن مشروعات تحت التنفيذ نحو 33.845 مليون جنيه تكلفة دراسات فنية لتحسين مواصفات السولار، دراسات جدوى لمشروع (PILOT TEST) لم يتم الاستفادة من تلك الدراسات حتى تاريخه، وأوصى الجهاز بالعمل على دراسة مدى الاستفادة من تلك الدراسة ودراسة الاضمحلال لها.

3- لم يتم حسم موقف ملكية الأرض المقام عليها الشعلة وتسجيلها رغم سابق التوصية بتقارير سابقة، ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حسم ملكية الأرض.

4- نظام التكاليف بشركة أموك لا يمكن من تحديد تكلفة كل منتج على حده وتقييم مخزون آخر المدة وفقًا للمعيار المحاسبي المصري رقم (2) المخزون، ويتعين العمل على تطوير نظام التكاليف المطبق بشركة أموك بما يسمح بتحديد تكلفة كل منتج على حدة.

5- لم يتم تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع الظاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه في 31 مارس عام 2022 وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم (47) الأدوات المالية، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بالالتزام بما ورد بالمعيار المذكور.