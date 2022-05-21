شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع الأعلاف ترفع أسعار منتجاتها 132 ريالا للطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت مصانع الأعلاف الوطنية قيمة منتجاتها بنسبة تتراوح بين 4 % - 5 % اعتبارا من يوم الأحد الماضي، فيما تراوحت الأسعار الجديدة بين 1865 – 2099 ريالا، مقابل 1790 – 1967 ريالا، بزيادة تقدر بـ 75 إلى 132 ريالا للطن الواحد، بواقع 25 ريالا للكيس (40 – 50 كيلو جراما) لمعظم الأعلاف المخصصة للدواجن.

وأرجعت المصانع الزيادات الجديدة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الظروف العالمية الراهنة، أذ أسهمت تلك الظروف في زيادة تكاليف المنتجات الجديدة، مشيرة إلى أن قوائم الأسعار الجديدة غير شاملة قيمة الضريبة المضافة 15 %.

ووفقا للتسعيرة الجديدة، فإن سعر علف «لاحم بادي» بلغ 2099 ريالا، مقابل 1999ريالا للطن، بزيادة تقدر بنحو 5 %، فيما بلغ سعر «لاحم ناهي» 2075 ريالا، مقابل 1960 ريالا للطن، بارتفاع 5.8 %، فيما ارتفع سعر «علف لاحم نامي» بنسبة 4.3 %، مسجلا 2060 ريالا، مقابل 1975 ريالا للطن، بينما ارتفع سعر «علف بياض 19 %»، بنسبة 4 %، إذ سجل 1935 ريالا، مقابل 1860 ريالا للطن.

وبحسب التسعيرة الجديدة، فإن سعر «علف بياض 17 %» بلغ 1895 ريالا، مقابل 1820 ريالا للطن، بزيادة قدرها 4 %، بينما بلغ سعر «علف بياض 15.5 %» نحو 1895 ريالا، مقابل 1790 ريالا للطن، بزيادة 5.8 %، في حين ارتفع سعر «علف بياض بادي» بنسبة 3.8 %، مسجلا 2005 ريالات، مقابل 1930 ريالا للطن.

وذكرت الشركات في إخطارات للعملاء أن سعر «علف بياض نامي» بلغ 1885 ريالا، مقابل 1810 ريالات للطن، بزيادة 4.1 %، بينما بلغ سعر «علف لاحم ناعم» 2055 ريالا، مقابل 1955 ريالا للطن، بارتفاع قدره 5.1 %، في حين بلغ سعر «علف لاحم بادي» 2075 ريالا، مقابل 1975 ريالا للطن بزيادة 4.1 %، وارتفع سعر «علف لاحم ناعم» 5.1 %، مسجلا 2055 ريالا، مقابل 1955 ريالا للطن.

وسجل سعر «علف لاحم بادي محبب» 2075 ريالا للطن، مقابل 1975 ريالا، بزيادة 5 %، في حين سجل «علف لاحم ناهي مكعب» ارتفاعا بنسبة 5.1 %، إذ بلغ 2025 ريالا، مقابل 1925 ريالا للطن.