شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 15 قطاعا بسوق الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل 15 قطاعا في سوق الأسهم الرئيسية تراجعا خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع المرافق العامة بنسبة 10.6 % تلاه قطاع النقل بنسبة 5.9 %.، فيما سجل قطاع البنوك تراجعا بنسبة 4.1 % بينما انخفض قطاعا المواد الأساسية والطاقة بنسبة 3.1 % و2.4 % على التوالي.

ووفقا لبيانات «تداول»، سجلت 6 قطاعات ارتفاعا تصدرها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.4 %، بينما سجلت أسعار أسهم 163 شركة انخفاضا في مقابل ارتفاع أسهم 46 شركة، واستقرت أسعار أسهم 3 شركات دون تغير.

وأنهى مؤشر السوق، تعاملات الأسبوع، على تراجع بنسبة 3.2 % و407 نقاط مغلقا عند 12428 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق أسبوعي منذ 3 أشهر، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 12835 نقطة.

وجاء تراجع السوق خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع تراجع الأسواق العالمية مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدل التضخم.

وسجل معدل التداول اليومي انخفاضا خلال الأسبوع بنسبة 7 % ليصل إلى 8.69 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 43.43 مليار ريال مقارنة بــ9.31 مليار ريال وبقيمة إجمالية 46.54 مليار ريال، خلال الأسبوع قبل الماضي.

وأعلنت 64 شركة مدرجة في السوق السعودي نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى نهاية يوم الخميس الماضي، وسجلت 22 شركة منها ارتفاعا في أرباحها مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، بينما تراجعت أرباح 20 شركة، وسجلت 22 شركة خسائر فصلية.

وتنتهي الفترة الرسمية لإعلان الشركات المدرجة عن النتائج المالية للربع الأول 2022 في 24 مايو الحالي، فيما ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات، التي أعلنت نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى 184.9 مليار ريال.