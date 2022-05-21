شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أول ارتفاع في 5 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل، إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين، والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي، إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1845.71 دولار للأوقية، بحلول الساعة 05:56 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1844.30 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار نحو 1.9 % هذا الأسبوع، مع تراجع العملة الأمريكية، فيما ستكون أول خسارة أسبوعية تمنى بها في سبعة أسابيع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 % إلى 22 دولارا للأوقية، وزات بنحو 4.4 % هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 963.49 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 % إلى 2034.63 دولار، وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5 % و4.5 % على التوالي.