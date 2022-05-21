شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يفقد الزخم بعد أسابيع من الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه الدولار الأمريكي نحو أسوأ أسبوع له منذ أوائل فبراير، مقابل العملات الرئيسية أمس الجمعة، مع فقده بعض الزخم الذي اكتسبه من الارتفاع المفاجئ في قيمته بنسبة 10 %. تلقى الدولار دعما من إقبال المستثمرين عليه باعتباره ملاذا آمنا وسط اضطراب في الأسواق، بسبب المخاوف من تأثير التضخم المرتفع والأزمة الروسية الأوكرانية، لكن بعد ارتفاعه في الأسابيع الـ14 الأخيرة باستثناء أسبوعين، يتجه مؤشر الدولار نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5 % أمس الجمعة.

وكان المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار مقابل 6 عملات رئيسية، مستقرا على نطاق واسع عند 102.92. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ يناير 2003 عند 105.01 يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العملات الأخرى التي تعتبر ملاذا آمنا هذا الأسبوع، مع تعرض الأسهم العالمية لضغوط.

ويتجه الفرنك السويسري صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3 % تقريبا مقابل الدولار، بينما يتجه الين الياباني لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1 % تقريبا.

واستقر الفرنك السويسري أخيرا على نطاق واسع عند 0.97350 فرنك، بينما انخفض الين بنسبة 0.2 % إلى 128.205 ين.

كما استفاد اليورو من ضعف الدولار، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5 %. وسجل في أحدث معاملاته انخفاضا بنسبة 0.1 % عند 1.05755 دولار.

ويستعد الجنيه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ديسمبر 2020، واستقر عند 1.24805 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، استقر سعر بتكوين عند ما يزيد قليلا على 30 ألف دولار، ما أدى إلى وقف الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الأسابيع الأخيرة.