شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للفنادق" تدرس فرصا استثمارية جديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مصر للفنادق، عن دراستها البدء في المشاركة في استثمارات جديدة قائمة، بمناطق البحر الأحمر والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والإسكندرية، واختيار الأفضل بعد دراسة القيمة العادلة لها، ومدى جدوى المشاركة بها وذلك بغرض تنوع مصادر تحقيق الإيراد وفي ضوء الأهداف والرؤية المستقبلية للشركة.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الموازنة التقديرية لشركة مصر للفنادق للعام المالي 2022/2023، حيث طالب الجهاز من شركة مصر للفنادق بالإفصاح عن طبيعة المشاركة في استثمارات جديدة بقيمة 113.35 مليون جنيه حتى تعبر الموازنة الاستثمارية عن أهداف الشركة المستقبلية بشكل صحيح.

قالت شركة مصر للفنادق، إنه تم عرض المشاركة في مشروع الصوت والضوء على لجنة المراجعة بالشركة بجلسة 20 يناير عام 2022 والتي رأت الإرجاء في اتخاذ القرار لحين إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية والتسويقية والفنية، وتم إعادة مناقشتها بلجنة المراجعة بجلسة 7 أبريل عام 2022 عند مناقشة الموازنة التقديرية للشركة لعام 2022/2023 والتي أوصت بتكليف قطاع الاستثمار باختيار إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية عن المشاركة في مشروع الصوت والضوء.

جاء ذلك بعدما طالب الجهاز المركزي للمحاسبات في إعادة النظر في حصة شركة مصر للفنادق من توزيعات الأرباح بما يعود بالنفع على الشركة، وذلك بعدما خصصت الشركة 36.65 مليون جنيه تمثل 50% من قيمة مشاركة الشركة في مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي، مشروع عروض الواقع الافتراضي مقابل حصول الشركة على 25% من الأرباح بعد استرداد الإنفاق الاستثماري، والذي وافق مجلس الإدارة بجلسته رقم 1 المنعقدة في 20 يناير عام 2022 على قرار لجنة المراجعة بالتأجيل وتكليف قطاع الاستثمار بإجراء المزيد من الدراسات، إلا أنه تم بناء افتراضات الميزانية المقترحة على أساس صدور قرار بموافقة المجلس على المشاركة في المشروع وهو الأمر الذي لم يتم حتى تاريخه.