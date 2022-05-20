شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الأسهم عند إغلاق وول ستريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأرجحت بورصة وول ستريت بين صعود وهبوط عند الإغلاق اليوم الجمعة بعد جلسة متقلبة شهدت هبوط أسهم تسلا وتراجع أسهم شركات النمو الأخرى أيضا.

وسجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك سابع أسبوع على التوالي من الخسائر في أطول سلسلة خسائر لهما منذ 2001.

وشهد مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضه الأسبوعي الثامن على التوالي وهو الأطول منذ عام 1932 خلال فترة الكساد العظيم.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.01 في المئة لينهي الجلسة على 3901.36 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك 0.30 في المئة إلى 11354.62 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.03 في المئة إلى 31261.90 نقطة.