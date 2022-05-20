شكرا لقرائتكم خبر عن 10.2 مليار جنيه المبالغ المنصرفة لبرنامج تكافل لمليونى أسرة بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم المبالغ التي تم صرفها التأمين الاجتماعي بوزارة التضامن بنهاية عام "2019/2020"، وفقا لبيانات نشرة إحصاءات الخدمات الاجتماعية، حيث بلغت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل نحو 10.2 مليار جنيه، بعدد أسر مستفيدة بلغت 2 مليون أسرة.

وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة نحو 4.4 مليار جنيه، بعدد حالات مستفيدة بلغت 1.2 مليون حالة، إلى جانب 3.4 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن، بعدد حالات مستفيدة بلغت 474 ألف حالة.

وتناولت بيانات جهاز الإحصاء، أهم مجهودات الدولة لحماية الأسر المصرية ومنها برنامج حياة كريمة والذي يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، فضلا عن الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصري 4600 قرية، 30 ألف تابع لها (كفور ونـجوع وعزب) ويبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد وبتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه.

أما برنامج تنمية الأسرة المصرية فهو يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الفقر، فرص العمل) وذلك من خلال الخطة التنفيذية للمشروع والتي ترتكز على عدة محاور، التمكين الإقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي (خدمات الصحة الإنـجابية)، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي.