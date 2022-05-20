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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفي تطرح وحدات تسليم فوري للحجز في " الرحاب ومدينتي " بالتقسيط على 25 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بأطول فترة سداد حتى 25 عاما، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن طرح وحدات استلام فوري كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وأكد موقع الشركة إتاحة شراء الوحدات من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.
وانه للحجز والاستعلام يرجي زيارة موقع الشركة
https://nuca.tmg.com.eg/ أو بالإتصال على الخط الساخن 19691.
وسيتم فتح باب الحجز يوم 22 مايو الجاري
كما يمكن متابعة التفاصيل الجديدة عبر حساب الشركة على موقع انستجرام shorturl.at/iDIOR
أو من خلال الصفحة الرسمية على فيس بوك:
https://fb.watch/d7lrgZH3sn/