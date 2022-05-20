شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ورئيسا اقتصادية قناة السويس والصندوق السيادي يلتقون ممثلى شركات الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقر مكتبه بلندن جلسة حوارية موسعة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي وبمشاركة كبار المسئولين بالبنك الأوروبي، وممثلي الشركات والتحالفات العالمية التي وقعت مذكرات تفاهم مع الجانب المصري لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروچين الأخضر، بمنطقة السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد عقد البنك هذه الجلسة لمناقشة سبل التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذلك الاحتياجات الخاصة لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر، وآليات التعاون بين جميع الأطراف في هذا الشأن، فضلاً عن مناقشة وضع خطة زمنية واضحة بالخطوات الواجب تنفيذها قبل مؤتمر تغير المناخ COP27 وبالتوازي مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتأهيل هذه المشروعات ودخولها حيز التنفيذ لتوقيع العقود النهائية في نوفمبر المقبل، وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ هذه المشروعات.



جانب من اللقاء

يأتي ذلك على هامش مشاركة وفد وزاري مصري رفيع المستوى ضمن البعثة التجارية السنوية السابعة للملكة المتحدة، والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة تزامناً مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP27.

هذا وتتضمنت مشاركة الوفد المصري في إجراء عدد من اللقاءات مع الشركات الإنجليزية؛ لزيادة فرص التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر.

ويأتى ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأيضاً حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني، وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ،وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر.