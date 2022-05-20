شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا عند الفتح اليوم الجمعة، مع ارتفاع أسهم البنوك وشركات الموارد، والمنتجات الاستهلاكية، والتكنولوجيا في اليوم الأخير من أسبوع شهد تقلبات متزايدة بسبب مخاوف بشأن تأثير ارتفاع التضخم ورفع سعر الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 173.81 نقطة أو 0.56 بالمئة عند الفتح إلى 31426.94 نقطة.

واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات على ارتفاع بواقع 26.97 نقطة أو 0.69 بالمئة عند 3927.76، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 154.18 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 11542.67 عند الفتح.