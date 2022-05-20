شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط خلال الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتحرك صوب تغير طفيف خلال الأسبوع بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي الذي يلحق الضرر بالطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز عشرة سنتات، أي 0.1 بالمئة، لتسجل 111.94 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو حزيران بواقع 56 سنتا أو نصف بالمئة إلى 111.65 دولار في آخر يوم له على استحقاق يونيو.

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر يوليو تموز 0.23 سنت مسجلا 109.66 دولار للبرميل.

وحث صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، زاد استهلاك الأمريكيين له وفقا لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي مثل المجر.

من ناحية أخرى، تواجه إيران صعوبة أكبر في بيع نفطها الخام بعد توافر المزيد من البراميل الروسية الآن مع انخفاض صادرات الخام الإيراني إلى الصين بقوة منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تستورد بكين النفط الروسي منخفض السعر.