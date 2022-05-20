شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 111.52 دولار لبرنت و111.56 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 111.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 111.56 دولار للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، الخميس، إن روسيا تقوم بتوجيه النفط إلى أسواق جديدة، كما زادت من صادراتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادى.

وأكد نوفاك - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن روسيا ستحافظ على حصتها فى أسواق الطاقة مضيفا أن إنتاج النفط فى روسيا تراجع بواقع مليون برميل يوميا فى شهر أبريل الماضي، لافتا إلى أن إنتاج الخام فى روسيا تعافى فى شهر مايو الجاري، حيث زاد بنسبة 200-300 برميل يوميا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر إنتاج الخام فى روسيا فى النمو فى شهر يونيو المقبل.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين الخميس، أن روسيا ستحارب وتدافع عن ممتلكاتها، وذلك بعد مصادرة أو تجميد أصول روسية في دول غريبة بذريعة العقوبات.

وأشار بيسكوف، إلى أن عددا من دول العالم اتخذت من نهج سرقة أصول الآخرين موضة، لكن روسيا ستحارب ذلك وتدافع عن ممتلكاتها.