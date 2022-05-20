تراجع 30 جينهًا .. أسعار الذهب في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات 30 جينهًا مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس، رغم ارتفاع أسعار الخام عالميا.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 697 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 896 جنيهًا الجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1045 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1194 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8360 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.