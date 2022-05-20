شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الجمعة لتتعافي من هبوط بنسبة اثنين بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة مع قيام المستثمرين باقتناص الأسهم المنخفضة على أمل نمو أرباح الشركات.

أنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 1.27 بالمئة عند 26739.03 وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.18 بالمئة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93 بالمئة إلى 1877.37 وسجل ارتفاعا 0.71 بالمئة خلال الأسبوع.

جاءت المكاسب رغم تراجع وول ستريت خلال الليل، متأثرة بالمخاوف بشأن التأثير الواسع للتضخم وتراجع سهم سيسكو سيستمز بعد أن خفضت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات توقعات نمو إيراداتها في 2022.

وقال شيجيتوشي كامادا مدير قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية "كانت الأسهم اليابانية قوية اليوم (الجمعة) حتى مع استمرار داو جونز وستاندرد اند بورز في خسائرهما".

وارتفع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 2.53 بالمئة وقدم أكبر دفعة لمؤشر نيكي. وصعدت مجموعة سوفت بنك 3.5 بالمئة، فيما أضاف سهم طوكيو إلكترون منتجة معدات صناعة الرقائق 1.27 بالمئة.

وارتفع سهم سيكو إبسون 8.78 بالمئة وكان الرابح الأكبر على مؤشر نيكي بعد أن أعلنت شركة صناعة الساعات عن إعادة شراء ما يصل إلى 9.35 بالمئة من أسهمها.

وانخفض سهم طوكيو للغاز 2.75 بالمئة وكان الخاسر الأكبر على المؤشر.