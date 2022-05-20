شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات في الأسواق اليوم الجمعة بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20-5-2022، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الشراء والبيع في البنوك، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، أما سعر الريال السعودى سجل 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 57.21 جنيه للشراء، و 59.66 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وسجل 18.23 جنيه للشراء، و 18.29 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.07 للشراء، 19.21 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.49 جنيه للشراء، 22.69 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.21 جنيه للشراء، و 59.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.