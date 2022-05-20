شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط والضوابط الخاصة بالمشرفين فى الحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتنص على مجموعة من القواعد والشروط الخاصة بالمشرفين، نستعرضها فى السطور التالية..

يجب ألا تقل خبرة عن 5 سنوات، وأن يكون مسجلًا بالوزارة، ويحمل كارنيه مدون به بياناته وبيانات الشرطة السياحية التابع لها لسهولة التحقق منه. أن يكون لائقًا صحيًا لتحمل أعباء العمل. ألا يزيد العدد الذي يقوم المشرف على خدمته بالمجموعة الواحدة على 50 حاجًا لكل برنامج. ضرورة تواجد المشرف بصفة دائمة مع المجموعة طوال تنفيذ برنامج الحج وفي ذات سكن الحجاج وتتحمل الشركة المسئولية الكاملة عن جميع تصرفاته خلال إشرافه على تنفيذ البرنامج. يجب على جميع المشرفين متابعة الحالات المرضية الكائنة بالمستشفيات واتخاذ الإجراءات الخاصة بعودتهم بالاتفاق مع مكتب الخدمة التابع له، والإبلاغ الفوري بحالات الوفاة، وإحضار موافقة الأهل على الدفن بالأراضي السعودية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك. يسمح للشركة بالاستعانة بأحد موظفي الشركات الأخرى في مرحلة توثيق العقود ممن ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمشرفين.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الضوابط أيضاً ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الحجيج.

وقد حددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو الجاري، كما تقرر أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معاً اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.