شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: صادرات مسطحات الحديد تسجل 16 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الصادرات المصرية من مسطحات الحديد بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب نحو 16 مليون و386 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 44 مليون و556 ألف دولار فى شهر فبراير 2021، بتراجع بلغ 28 مليون و170 ألف دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات منتجات الدرفلة كانت ضمن قائمة السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمة صادراتها الإجمالية نحو مليار و755 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و446 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 308 مليون و769 ألف دولار.

وتضمنت قائمة صادرات السلع تامة الصنع أيضا كلا من الملابس الجاهزة بنحو 173 مليون و667 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، ارتفاعا من 145 مليون و371 ألف دولار فى شهر فبراير الماضى، بزيادة بلغت 28 مليون و296 ألف دولار، يليها صادرات الخضر المجمدة والتي بلغت قيمتها 23 مليون و312 ألف دولار فى شهر فبراير الماضى، مقابل 18 مليون و581 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 4 ملايين و731 ألف دولار، يليها صادرات منتجات ألبان وبلغت 19 مليون و702 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 20 مليون و893 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون و191 ألف دولار.