شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعلى المحافظات فى زراعات الأقطان طويلة التيلة الموسم الجارى فى 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل زراعات الأقطان طويلة التيلة الموسم الجارى، فى العديد مع المحافظات وسط توقعات بارتفاع الزراعات لنحو نصف مليون فدان، بزيادة كبيرة عن الموسم الماضى، نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار الأقطان الموسم الماضى، مما حفز الفلاحين على التوسع فى الزراعة .

1- تتصدر محافظة كفر الشيخ الزراعات فى مصر ووجه بحرى، بنحو 46 ألف فدان.

2- تليها محافظة الدقهلية بنحو 37 ألف فدان صنف جيزة 94.

3- تحل محافظة الشرقية ثالثا بـ31.5 ألف فدان من جيزة 94.

4- تحل الفيوم رابعا ومتصدرا محافظات الصعيد ب 14.3 ألف فدان، جيزة 95

5 - محافظة الغربية خامسا بنحو 13 ألف فدان.

6- تحل بنى سويف سادسا بنحو 8 آلاف فدان .

7 - تحل دمياط سابعا ب 4 الاف فدان