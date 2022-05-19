شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض وسط قلق المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس، مع قلق المستثمرين إزاء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد جلسة متقلبة اليوم، مع تراجع أسهم سيسكو سيستمز بعد أن خفضت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات توقعات نمو إيراداتها في 2022 بسبب تضررها من انسحابها من روسيا ومعاناتها من نقص مكونات له صلة بإجراءات الأغلاق في الصين المتعلقة بفيروس كورونا.

وتأثر ستاندرد اند بورز أيضا بهبوط أسهم آبل وبرودكوم لتصنيع الرقائق.

أما سهم تويتر فقد صعد بعد أن ذكرت بلومبرج أن المدراء التنفيذيين للشركة أخبروا الموظفين بأن صفقة إيلون ماسك البالغة 44 مليار دولار تسير كما هو متوقع وبأنهم لن يعيدوا التفاوض على السعر.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز للسلع الاستهلاكية الأساسية إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول، إذ تواجه شركات التجزئة وطأة ارتفاع الأسعار التي تضر بالقوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين.

وبحسب بيانات أولية، أنهى ستاندرد اند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 22.41 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 3901.27 نقطة في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 29.51 نقطة، أو 0.26 بالمئة، ليغلق عند 11388.64 نقطة.

كما هوى المؤشر داو جونز الصناعي، هو الآخر 233 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 31257.07 نقطة.