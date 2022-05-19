شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط تخوفات من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الارتفاع غير المتوقع لعدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، مما يزيد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم، أن طلبات إعانة البطالة لأول مرة ارتفعت بصورة غير متوقعة خلال الأسبوع الذي انتهى في 14 أيار/مايو الجاري.

وأوضح التقرير، أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت إلى 218 ألف طلب، بزيادة بواقع 21 ألف طلب مقارنة بمستوى الأسبوع السابق الذي بلغ 197 ألف طلب.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 200 ألف طلب، فيما قالت وزارة العمل إن متوسط عدد الطلبات على مدار أربعة أسابيع ارتفع إلى 199 ألفا و500 طلب بزيادة بواقع 8250 طلبا، مقارنة بالمتوسط المعدل للأسبوع السابق الذي بلغ 191 ألفا و250 طلبا.

ومن المتوقع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة متسارعة في إطار تشديد السياسة النقدية الأمريكية لكبح جماح تضخم أسعار المستهلك الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الذهب ارتفع اليوم بنسبة 7ر1%، في حين استمر تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وفي تعاملات صباح اليوم في نيويورك ارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 5ر1% إلى 66ر1843 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار الفضة أو البلاتين، في حين تراجع سعر البلاديوم، وفي سوق الصرف تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 1% بعد ارتفاعه أمس بنسبة 4ر0%