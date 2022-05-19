شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة النواب": المشروعات القومية تساهم فى خفض معدلات البطالة والتضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستاسهم في الحد من معدلات التضخم، وكسر حدته، وتابع: "38 بنكا يعملون بمصر، جميعها تتعامل مع البنك المركزى المصرى إيداعاً واقتراضاً، والبنوك الكبرى مثل الأهلى ومصر تستطيع زيادة نسبة الفائدة على الشهادات السنوية بعد قرار المركزى".

وأضاف "الفقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن موجة التضخم عالمية ولذلك تأثرت بها مصر نتيجة الأحداث العالمية، موضحاً أن وزارتى التخطيط والمالية تهدفان إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 5.5% لمواجهة معدلات التضخم والركود في الأسواق.

وأكد "الفقى"، أن المشروعات القومية الضخمة والتنموية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في خفض معدلات البطالة ومعدلات التضخم، وتابع:"وعليه هذه المشروعات في البنية التحتية ومبادرة حياة كريمة لها أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة كونها تحسن مستوى معيشة المواطن المصرى".