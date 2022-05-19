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القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة أشبال مصر الرقمية DECI، كمنحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من أولى إعدادى إلى ثانية ثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو البدء الفورى فى تفعيل المبادرة.

تستهدف المبادرة إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

إليك كل ما تريد معرفته عن مبادرة أشبال مصر الرقمية...

- تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية لعدد 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات.

- تزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمى.

- يبدأ الطلاب المشاركين بالمبادرة فى الالتحاق ببرنامج تأسيسى يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية.

- تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة.

- تتضمن المسارات التدريبية مجالات مختلفة مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات.

- تدريب الطلاب علي المهارات الشخصية والقيادية مثل: فنون التواصل، وإدارة الوقت، والعمل فى فريق، والقيادة وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.

- تجمع مبادرة أشبال مصر الرقمية بين الدراسة العلمية والعملية فى ذات الوقت.

- لا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها فى النظام التعليمى.

- سيتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين".

- يحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب فى مراكز التدريب بمختلف المحافظات على النحو الذى يساعدهم على تنفيذ المشروعات التطبيقية المطلوبة منهم فى كل عام.

- ستقدم مبادرة أشبال مصر الرقمية جوائز للمتفوقين فى نهاية كل عام دراسى.

- منح الناجحين شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.