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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر
المحاسب / نامق أحمد محمد حسن - نائباً لرئيس الشركة للتمويل والاستثمار بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ( إيكم ).
المهندس / صلاح الدين السيد عبدالكريم عوض - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة بترول خليج السويس ( جابكو ).
المهندس / خالد محمود محمد منصور - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة بدرالدين للبترول .
الكيمائي / عمرو كامل صابر أحمد - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة ( أسبك ) .
المهندس محمد السيد محمد السيد المليجي - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً لشركة جمسة للبترول .
المهندس أشرف السيد عبدالجواد على - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة شمال البحرية للبترول .
المهندس إبراهيم فتحي يوسف زهران - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة الواحة للبترول .
المهندس وائل علي أحمد عبدالرحمن - رئيساً لمجلس إدارة الشركة الحديثة لمشتقات الغاز اعتبارا من 1 يونيو 2022 .