شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء شركات قطاع البترول ونائبا، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت / سوف تخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونى، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

المحاسب / نامق أحمد محمد حسن - نائباً لرئيس الشركة للتمويل والاستثمار بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ( إيكم ).

المهندس / صلاح الدين السيد عبدالكريم عوض - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة بترول خليج السويس ( جابكو ).

المهندس / خالد محمود محمد منصور - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة بدرالدين للبترول .

الكيمائي / عمرو كامل صابر أحمد - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة ( أسبك ) .

المهندس محمد السيد محمد السيد المليجي - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً لشركة جمسة للبترول .

المهندس أشرف السيد عبدالجواد على - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة شمال البحرية للبترول .

المهندس إبراهيم فتحي يوسف زهران - رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة الواحة للبترول .

المهندس وائل علي أحمد عبدالرحمن - رئيساً لمجلس إدارة الشركة الحديثة لمشتقات الغاز اعتبارا من 1 يونيو 2022 .



