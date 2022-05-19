شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي وضعتها وزارة السياحة والآثار عن التساؤل الخاص بمدى أحقية لمن سبق له أداء فريضة الحج السفر هذا العام.

وجاءت الضوابط والقواعد لتنص على اقتصار أداء فريضة الحج هذا الموسم لمن لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، ويستثنى من ذلك المشرفين القائمين على خدمة الحجاج المصريين شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من قبل السلطات السعودية لسابقة الحج على المسار الإلكترونى.

ويوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له إقرارًا بعدم سابقة أدائهما لفريضة الحج طوال حياتهما، وبموافقتهما على الشروط والضوابط المنظمة لحج وزارة السياحة والآثار المدرجة بالطلب.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية، وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات، ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي، وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.

كما تضمنت الضوابط أيضاً ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية، وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الحجيج.

وقد حددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو الجاري، كما تقرر أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معاً اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.