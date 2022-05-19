شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات النسيجية تدعو "التنمية الصناعية" و"القابضة للغزل" لاجتماع عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدى دعوة مسئولى كل من هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة للغزل والنسيج لعقد اجتماع عاجل لحل المشكلات الرئيسية التى تواجه مستثمرى الصناعات النسيجية فى مصر، وعلى رأسها مشاكل استخراج وتجديد التراخيص ونقص الغزول والخامات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، لمناقشة المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع الصناعات النسجية، وأبرز الصعوبات التي يعاني منها المصنعون في الوقت الحالى.

وقال المحاسب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن اتجاه الغرفة لدعوة هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة للغزل إلى الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملين بالمجال يأتي في إطار التنسيق المستمر والتعاون الدائم بين الغرفة وكافة الجهات المنوطة بالقطاع الصناعي بهدف دعم الصناعة وطرح الحلول السريعة لأي مشكلات تواجه أصحاب المصانع لتمكينهم من مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

وأوضح المرشدى أن الهدف من الاجتماع مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بحث الشكاوى التى وردت للغرفة، فيما يخص استخراج التراخيص وتجديدها، ولاسيما الشكاوى الخاصة بالرسوم وطول إجراءات إصدار التراخيص.

وتطرق اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية لأزمة نقص الغزول المستخدمة في صناعة النسيج، حيث اقترح محمود الشامي عضو مجلس الإدارة ضرورة دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، لمناقشة كيفية توفير الغزول المحلية حسب احتياجات الصناعة و بأسعار تنافسية.

وعرض المهندس سمير رياض عضو مجلس الإدارة ضرورة استمرار استيراد الغزول لتوفير احتياجات المصانع لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا.

وفي هذا الصدد، اقترح محمد الكاتب عضو مجلس الادارة قيام جمعيات الغزل و النسيج مثل جمعية المحلة الكبري و جمعية شبرا الخيمة علي سبيل المثال باستيراد الغزول وبيعها للمصانع لغلق الباب أما السوق السوداء للغزول في مصر.

وتناول الاجتماع مشكلة المياه في مدينة المحلة الكبرى، حيث عرض محمود الشامي و محمود الفوطي عضوي مجلس الادارة تفاصيل هذه المشكلة التي تواجه المصنعيين، حيث تم منع استخدام طلمبات رفع المياه الجوفية للاستخدام الصناعي مما يؤثر ذلك القرار بالسلب علي الصناعة و يزيد من تكاليف الانتاج و قد تم الاتفاق على دعوة أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري لمناقشة المشكلة و ايجاد حل سريع لها.

ووافق مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية علي الاقتراح المقدم من المهندس عبد الغني الأباصيري وكيل مجلس الإدارة ومحمود الفوطي و محمد فتحي أبو الفتوح أعضاء مجلس الادارة، والخاص بقيام الغرفة بتقديم دعم بنسبة 50% للأعضاء للمشاركة معرض صناعة بلدنا المقرر عقده في شهر يوليو المقبل، بهدف الوصول الي تمثيل مشرف يليق بالصناعات النسيجية.

كما تم الاتفاق علي قيام أعضاء مجلس الادارة بوضع رؤية من وجهة نظر كل عضو خاصة بالحوار الوطني فيما يخص الصناعات النسجية وعرض هذه الرؤي علي مجلس الادارة في أول إجتماع لعمل رؤية موحدة تصدر عن الغرفة الي الجهات المسئولة.