شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تتعاون مع فنادق عالمية لتأهيل الكوادر الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة السياحة، اتفاقيتين لتعزيز التعاون المشترك ودعم برامج التدريب والتوطين وتأهيل الراغبين بالعمل في قطاعات الأغذية والمشروبات والإيواء، دعماً لتحقيق إستراتيجية تنمية القدرات البشرية السياحية.

وأكد مدير عام التدريب والتوطين في الوزارة بندر بن محمد السفير، أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار الجهود التي تقودها الوزارة لتأهيل وتطوير الموارد البشرية في القطاع السياحي عبر برامج تدريب نوعية ستسهم -بإذن الله- بتطوير مهارات الكفاءات ومستويات التوطين في القطاع السياحي.

وبموجب هاتين الاتفاقيتين، ستدعم الوزارة تأهيل كوادر وطنية للقطاع السياحي ضمن مبادرة (مستقبلك وصل).