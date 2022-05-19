تفاهم بين «إتمام» ودويتشه الخليج لتسهيل أعمال المطورين

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ووقع الاتفاقية من جانب مركز «إتمام» مدير عام المركز المهندس مساعد العتيبي، ومن جانب شركة دويتشه الخليج الرئيس التنفيذي محمد الدويش.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الالكترونية عبر منصة «إتمام»، لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشروعات البيع على الخارطة والتقديم للحصول على تمويل للمشروعات المرخصة.
وأوضح مدير عام «إتمام» أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «دويتشه الخليج للتمويل» يأتي استمرارا لجهود المركز في تحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، وتأكيدا على دور «إتمام» في تيسير إنشاء المشروعات العقارية بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري من داخل وخارج المملكة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية وتيسير حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم، ضمن جهود المركز لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
يذكر أن المركز يوفر منصة موحدة وبوابة رقمية الكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكنه من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصاءات التي يمكن أن يستفيد منها المطورون العقاريون.
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