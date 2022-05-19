شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم لبرنامج «واعد 2 » لتدريب المهندسين حديثي التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الوطنية للإسكان NHC فتح باب التقديم في برنامج (واعد 2) لعام 2022، لتدريب حديثي التخرج من المهندسين حملة البكالوريوس والماجستير.

وتبلغ مدة البرنامج 6 أشهر، باستثناء أيام العطل الرسمية والعطلات، وتشمل أماكن التدريب كلا من الرياض، وتبوك، والدمام، والأحساء، وجدة، ومكة المكرمة وجازان.

ويحصل المتدربون في «واعد 2» على مجموعة من الميزات تتمثل في مكافأة شهرية، ومكافأة في نهاية البرنامج، ويتلقون دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة من خلال قنوات مختلفة (فصول دراسية/ افتراضية/ عبر الإنترنت)، كما يقدم البرنامج للمتدربين فرصة العمل مع أفضل الخبراء من ذوي الخبرة في NHC مع خطط التناوب المناسبة، بالإضافة إلى جلسات إرشاد وتدريب داخلية وخارجية (فردية/ جماعية).

وتضم تخصصات البرنامج كل من الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة البناء، والهندسة المعمارية، والهندسة الصناعية، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، ونظم المعلومات الإدارية، وتجربة المستخدم، والتخصصات ذات الصلة، وذلك خلال الـ 24 شهرا الماضية.

ويشترط البرنامج في المتقدمين أن يكونوا سعوديين الجنسية، حاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الهندسية الموضحة خلال الـ 24 شهرا الماضية، على أن يكون الحصول على الدرجة العلمية من الدراسة بدوام كامل، وليس من برنامج عبر الإنترنت، والقدرة على الالتزام بدوام كامل، وإجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب والعمل على برامج وتطبيقات أوفيس، وأن يكون متوسط المعدل التراكمي مساويا أو أكبر من (3 / 4) أو (4 / 5).

وكانت الوطنية للإسكان أطلقت البرنامج في نسخته الأولى في العام الماضي، وبلغ عدد المتخرجين من دفعة البرنامج 22 خريجا، تلقوا دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة من خلال قنوات مختلفة، على مدار ستة أشهر.

وتهدف الشركة من خلال البرنامج إلى تنمية المواهب المستقبلية من حديثي التخرج باستخدام قنوات التطوير الممكنة والمناسبة، وتطوير وإعداد الخريجين ليصبحوا قادة المستقبل، والتدريب في بيئة عمل احترافية تمكنهم من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، والمساعدة في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي ونقل المعرفة في مجالات جديدة من خلال العمل مع أصحاب الخبرات العالية.