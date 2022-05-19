فوز 6 مترشحين في انتخابات غرفة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة (1443_1447)، عن صدور نتائج الانتخابات بعد انتهاء عملية الإدلاء بالأصوات مساء الأربعاء عبر نظام التصويت الالكتروني.

وأوضحت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة أنها أقرت اعتماد فوز 6 مترشحين في الانتخابات، والفائزون هم: نايف بن مشعل سرور الزايدي 1777 صوتا، وخالد بن رده معيض الحارثي 1672 صوتا، ومصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب 1531 صوتا، وفواز بن عقاب مساعد آل زيد الشريف 1483 صوتا، وأحمد بن رابح حامد الشريف 1431 صوتا، وفيصل بن قايد سعيد قايد 1413 صوتا. وبلغ إجمالي عدد الأصوات نحو 26 ألف صوت، فيما بلغ عدد المصوتين أكثر من 9600 ناخب وناخبة، صوتوا لعدد 57 مترشحا للفوز بستة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة، البالغ عددها 12 مقعدا.

وأكدت اللجنة المنظمة للانتخابات أن عملية التصويت سارت وفق الآلية التنظيمية والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة

في الانتخاب والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي للناخب وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وتشرف وزارة التجارة وفقا لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

فوز 6 مترشحين:

نايف الزايدي 1777 صوتا

خالد الحارثي 1672 صوتا

مصطفى رجب 1531 صوتا

فواز آل زيد الشريف 1483 صوتا

أحمد الشريف 1431 صوتا

فيصل قايد 1413 صوتا