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وناقش الاجتماع تعزيز مرونة وأداء البنية التحتية الرقمية، والتعاون مع الشركة للمساعدة في تطوير قدرات المنصات والتطبيقات المحلية، ودور الحوسبة المتطورة وشبكات توصيل المحتوى (CDN)، والتعاون في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية داخل المنطقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة التقى في كاليفورنيا مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Fastly» المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية أرتور بيرغمان.وناقش الاجتماع تعزيز مرونة وأداء البنية التحتية الرقمية، والتعاون مع الشركة للمساعدة في تطوير قدرات المنصات والتطبيقات المحلية، ودور الحوسبة المتطورة وشبكات توصيل المحتوى (CDN)، والتعاون في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية داخل المنطقة.

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