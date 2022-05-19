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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هولندي برئاسة سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، بحث في غرفة الشرقية، الفرص الاستثمارية في مجال إدارة النفايات، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين.

وأوضح الرزيزاء قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بأن بلادنا تخطو خطوات متسارعة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030م لدعم التواصل التجاري وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.

ودعا قطاع الأعمال السعوديين والهولنديين لاغتنام الفرص الاستثمارية في البلدين للإسهام في تحقيق التطلعات المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى وجود حزمة من التسهيلات التي تقدمها السعودية للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى المشروعات المتخصصة في إدارة النفايات وحلول جمعها ومعالجاتها في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.