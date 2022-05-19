شكرا لقرائتكم خبر وفد تجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الرزيزاء قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بأن بلادنا تخطو خطوات متسارعة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030م لدعم التواصل التجاري وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.ودعا قطاع الأعمال السعوديين والهولنديين لاغتنام الفرص الاستثمارية في البلدين للإسهام في تحقيق التطلعات المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى وجود حزمة من التسهيلات التي تقدمها السعودية للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى المشروعات المتخصصة في إدارة النفايات وحلول جمعها ومعالجاتها في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.