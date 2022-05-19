لجنة توطين

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وأبان أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن اللجان الميدانية للتوطين قامت بزيارة 38 منشأة تجارية تعمل في النشاط، بلغ عدد العاملين فيها 97 موظفا سعوديا، منهم 5 موظفات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 72 وافدا من مختلف الجنسيات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوظائف بمنطقة نجران، نفذت عددا من الجولات التفتيشية على نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية، شملت مدينة نجران، ومحافظة حبونا، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في المنطقة.وأبان أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن اللجان الميدانية للتوطين قامت بزيارة 38 منشأة تجارية تعمل في النشاط، بلغ عدد العاملين فيها 97 موظفا سعوديا، منهم 5 موظفات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في الأنشطة 72 وافدا من مختلف الجنسيات.

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