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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنع في السعودية شارك في مؤتمر وجوائز ترويج التجارة العالمية 2022 في غانا، بمشاركة 14 مؤسسة عالمية تعزز التجارة في مختلف الأسواق.

وأوضح مدير عام بيئة التصدير بهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس ريان الفوزان خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن الترشيح لجوائز هذا العام سيكون التنافس فيها لثلاث فئات: أفضل استخدام للشركة، أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات، وأفضل مبادرة لضمان أن تكون التجارة شاملة ومستدامة، موكدا أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تسخر إمكاناتها كافة لدعم وإبراز المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسيتها؛ عبر خلق نهج شامل لتحفيز عملية وصولها إلى المزيد من الأسواق والترويج لها، من خلال «صنع في السعودية» الهوية الوطنية للصناعات المحلية، مرورا بحزمة متنوعة من الخدمات تسهم في تحسين كفاءة البيئة التصديرية؛ ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز، ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية .



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