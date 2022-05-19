«سامي سي أم آي» تطلق برجا مسلحا طوره مهندسون سعوديون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة السعودية للأنظمة الدفاعية (سامي سي أم آي) البرج المسلح «رؤية» أول برج سعودي قتالي طوره المهندسون السعوديون، صانعة تاريخا جديدا في مجال الصناعات الدفاعية.

وعرضت الشركة السعودية للأنظمة الدفاعية (سامي سي أم آي) المشروع المشترك بين شركة SAMI و»جون كوكريل الدفاعية، البرج «رؤية» وغيره من أنظمة التسليح الحديثة داخل جناح الشركة في معرض الدفاع لعام 2022 الذي شهد عروضا من أكثر من 450 شركة صناعات دفاعية رائدة من حوالي 37 دولة، في تشكيله منصة جمعت عمالقة الصناعات الدفاعية على المستويين الإقليمي والعالمي تحت سقف واحد».

ويعتبر نظام البرج المسلح «رؤية» هو الأول ضمن جيل جديد من تقنيات أنظمة الأسلحة الدفاعية التي تنتجها المملكة دعما لأنشطتها الدفاعية، ويعكس إطلاقه الدور الكبير الذي لعبته المواهب والكفاءات السعودية الماضية قدما في المملكة، وذلك بعد سنوات من تبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية، كما يمثل أول برج مسلح قتالي سعودي من نوعه مطور محليا بنسبة 100% بالتعاون مع عدد من قطاعات السعودية.

البرج «رؤية» خفيف الوزن وجاهز للمهام المتعددة يمكن تسليحه بمدفع رشاش عيار 12.7 أو رشاش عيار 7.62 ملم وقاذفة قنابل عيار 40 ملم. كما أنه مجهز كليا بالتحكم فيه عن بعد مع إمكانية إعادة التزود بالذخيرة من داخل البرج، وتم تطويره باستخدام تقنية متقدمة طورها مهندسون سعوديون بدعم من خبراء متخصصين، ونظام البرج المسلح «رؤية» يتوافق مع احتياجات ومتطلبات القطاعات الدفاعية السعودية.

ويمثل نظام التسليح الجديد المبتكر خطوة حقيقية إلى الأمام في صناعة الدفاع بالمملكة الجاري توطينها عبر كل المستويات والقطاعات بوتيرة متسارعة.

وتعد الشركة السعودية للأنظمة الدفاعية شركة متخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج واستدامة الأبراج وحلول أنظمة الدفاع المتكاملة، وترى في نظام البرج المسلح «رؤية» نقلة نوعية ضمن مساعيها لتعزيز القدرات المحلية الدفاعية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.