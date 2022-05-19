التموين تستثني بعض الفئات من تسجيل رقم المحمول ببطاقات التموين

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، استثناء أسر السجناء، وكذلك كبار السن غير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

وكانت وزارة التموين، قد أصدرت اليوم، الخميس، قرارا بإتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بأصحاب البطاقات التموينية، إلكترونيا، عبر بوابة مصر الرقمية، بالاضافة إلى موقع دعم مصر.

ونصت المادة الأولى من القرار، أنه تيسيرا علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة علي بون صرف الخبز( توجه إلي مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) يتم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 2022/6/30 .

وتضمنت المادة الثانية أنه يتم فتح موقعي ( دعم مصر www.tamwin.com.eg/ - مصر الرقمية digital.gov.eg/ ) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرا للزحام الشديد أمام مكاتب التموين وذلك حتى 30 يونيو.

ونصت المادة الثالثة على أنه يتم التنبيه على مديري المديريات بأخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكزالخدمة المطورة الأتي:

-الخدمة مجانية تماما

-المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية لرب الأسرة، ورقم تليفون مسجل باسمه.

- لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.

- لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة، ويسمح بان يكون أحد المستفيدين.

بينما استثنت المادة الرابعة أسر السجناء وكذا كبار السن الغير قادرين علي الحركة وليس لديهم خط محمول ، علي أن يتقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وارسال أصول المستندات إلي ديوان عام الوزارة ( الإدارة

العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم.